البرازيل.. فتح تحقيق مع «بولسونارو» بسبب تصريحاته حول صلة لقاحات كورونا بـ«الإيدز»

أمرت المحكمة العليا البرازيلية بالتحقيق مع رئيس البلاد جايير بولسونارو على خلفية تصريحاته عن مخاطر مزعومة للإصابة بـ"الإيدز" بسبب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

واتخذ القاضي أليشاندري دي مورايس هذا القرار استجابة لمطلب لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ، التي اتهمت بولسونارو في أكتوبر بارتكاب 9 جرائم في سياساته للتعامل مع وباء كورونا، بما فيها "جرائم ضد الإنسانية".

ويعني هذا القرار أنه سيتابع عن كثب التحقيق الذي سيجريه المدعي العام، حيث لا تجري المحكمة العليا أي تحقيقات.

وكانت لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ البرازيلي قد قدمت تقريرها الواقع في حوالي 1300 صفحة حول الجرائم المحتملة لبولسونارو إلى مكتب المدعي العام في أكتوبر الماضي، لكن آفاق القضية لا تزال غامضة، إذ أن المدعي العام الحالي تم تعيينه من قبل بولسونارو نفسه.

وأدلى الرئيس البرازيلي الرافض للتطعيم ببعض التصريحات المثيرة للجدل بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وزعم أنها قد تزيد من احتمال الإصابة بفيروس نقص المناعة (الإيدز).

وحجب موقعا "يوتيوب" و"فيسبوك" صفحات بولسونارو بعد هذه التصريحات لنشره معلومات كاذبة عن فيروس كورونا.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز قد أكد أن اللقاحات المعتمدة من قبل السلطات الصحية آمنة لمعظم الأشخاص، بمن فيهم المصابون بالإيدز.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.