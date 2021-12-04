السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

شركة إسرائيلية تحقق فى استخدام برنامج «بيجاسوس» للتجسس على دبلوماسيين أمريكيين

برنامج التجسس بيجاسوس
برنامج التجسس بيجاسوس

كشفت شركة إسرائيلية المطورة لبرنامج التجسس "بيجاسوس"، عن أنها تحقق في تقارير حول استخدام تكنولوجيا الشركة لاستهداف هواتف "آيفون" تعود لدبلوماسيين أمريكيين في أفريقيا.

 

وقالت في بيان، إنها "بالإضافة إلى التحقيق المستقل الذي فتحته، سوف تتعاون مع أي سلطة حكومية معنية و تقدم لها المعلومات الكاملة التي ستتوافر لدينا".

 

وأضافت، أنه "على الرغم من عدم تأكيد استخدام برامجها، إلا أنها اختارت إنهاء وصول عملاء معنيين إلى أنظمتها بسبب خطورة المزاعم التي أوردتها (رويترز)، و (واشنطن بوست)".

 

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن شركة "آبل" نبهت 11 دبلوماسيا أمريكيا بأن هواتف "آيفون" الخاصة بهم قد تم اختراقها في الأشهر الأخيرة، ونقلت عن أشخاص مطلعين أن "الهجمات تركزت على مسؤولين عاملين في أوغندا أو شرق إفريقيا".

 

وأحاطت الفضائح ببرنامج "بيغاسوس" منذ ظهور تقارير تفيد باستخدامه من قبل عملاء حكوميين أجانب لاستهداف هواتف نشطاء في مجال حقوق الإنسان و موظفي سفارات و غيرهم.

 

من جهتها، رفعت "آبل" دعوى قضائية ضد الشركة الشهر الماضي، سعيا لمنع "NSO" من استغلال خدماتها لاستهداف أكثر من مليار جهاز "آيفون" في العالم.

 

وقبل أسابيع فقط من رفع الدعوى، أدرجت السلطات الأمريكية "NSO" في القائمة السوداء لتقييد صادراتها بسبب مزاعم بأن "الشركة الإسرائيلية مكنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود".

 

ويسمح برنامج "بيجاسوس" بقراءة الرسائل النصية في هاتف الشخص المستهدف و البحث في صوره و تتبع موقعه و حتى تشغيل الكاميرا الخاصة به دون علمه.

 

والهجوم الذي يسمى بـ"صفر-نقرة"، قادر على إتلاف الجهاز المستهدف بصمت، و قد تم تحديده من قبل باحثين في "سيتيزن لاب"،  و هي منظمة خاصة بالأمن السيبراني في كندا.

إسرائيل على برنامج تجسس جاسوس سرا أمريكي شركة إسرائيلية إسرائيلي سوس دبلوماسي دبلوماسيين بيجاسوس دبلوماسيين أمريكيين برنامجها تحقق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

البرازيل: 221 وفاة جديدة بكورونا

التشيك تفرض التطعيم ضد كورونا على من بلغوا سنّ الـ60 فما فوق

«الأرصاد» تحذر أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من طقس السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 7 إصابات بـ «أوميكرون» وتشتبه في 27 حالة أخرى

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» فى إسرائيل

فلسطين تدين قمع الاحتلال الوحشى للاعتصامات والمسيرات السلمية