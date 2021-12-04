ضابط بالمرور يتدخل لإنقاذ المواطنين من حريق فى التجمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تحتوي على مشاهد توضح بطولة ضابط شرطة يعمل في الإدارة العامة للمرور، وحسن تصرفه في إدارة ازمة وقيامه بالتدخل السريع للسيطرة على حريق نشب في احد المباني في منطقة التجمع بالقاهرة.



وتداول النشطاء صور وفيديوهات المقدم عمرو علي ضابط مرور الذي فوجئ أثناء خدمته في التجمع الخامس بنشوب حريق في أحد المباني فقام فورًا بغلق الشارع بونش المرور لمنع السيارات من السير تحت المبنى المهدد بالانهيار.



وقام بسحب خرطوم المطافي الخاص بالطوارئ وبدء يطفي بنفسه الحريق واستمر ومعه الأفراد وقوة المرور المصاحبة له باستخدام طفايات الحريق لمنع امتداده حتى وصلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وقاموا معا بإخماد الحريق دون إصابات في أرواح المواطنين.



وتمكن ضابط المرور المقدم عمرو علي بإدارة الازمة بحرفية شديدة ما يؤكد على فعالية برامج التدريب الحديثة التي تمنحها وزارة الداخلية لرجالها، ليضربوا أروع الأمثال في حماية أرواح وممتلكات المصريين.