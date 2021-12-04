إيطاليا: 17030 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 74 وفاة بفيروس كورونا مقابل 72 ، في حين سجلت الإصابات 17030 حالة مقابل 16806.

وسجلت إيطاليا 134077 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ فبراير من العام الماضي، في ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

كما سجلت 5.08 مليون إصابة حتى الآن.

ووفق وزارة الصحة الإيطالية، فإن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الإيجابية المؤكدة الراهنة والضحايا، منذ بداية الأزمة الصحية في الأشهر الأولى من العام المنصرم، فاق الـ5 ملايين، حصد الوباء أرواح 134 ألفًا منهم.

فيما أعلنت وكالة الأدوية الإيطالية، أنها أجازت تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما بلقاح "فايزر/ بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

ويتلقى الأطفال في تلك الفئة العمرية ثلث الجرعة المعطاة للمراهقين والبالغين، وبموجب نصيحة الوكالة، سيتلقى الأطفال جرعتين من اللقاح تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

وعلى الرغم من أن أعراض كورونا أقل حدة بشكل ملحوظ لدى الأطفال، إلا أن الوكالة الإيطالية أشارت إلى أن التطعيم لا يزال مفيدًا لأنه يسمح لهم بالذهاب إلى المدرسة والمشاركة في الأنشطة، وهو أمر مهم لتطورهم.

ووفقًَا للبيانات المتاحة حاليًا، تبين أن اللقاح فعال وآمن للغاية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.