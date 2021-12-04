السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الفنان صلاح عبد الله يعلن نتيجة مسحة كورونا

الفنان صلاح عبد الله
الفنان صلاح عبد الله

كشف الفنان الكبير صلاح عبد الله، نتيجة مسحة كورونا التي أجراها أمس، بعد إصابته بوعكة صحية، وإجراء تحليل للاطمئنان على حالته الصحية.

وكتب صلاح عبد الله على حسابه الشخصي بـ «فيس بوك» منذ قليل: «أنا سلبي وسبحان الله وصلنا للزمن اللي الواحد يبقى فرحان إنه سلبي، شكرًا لحبكم ودعواتكم».

وسبق وكتب الفنان صلاح عبد الله على حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»، قبل ساعات، إنه ينتظر نتيجة مسحة كورونا، وقال: «صاصا مِش حِملك ياكوفيد، أرجوك خليك بعيد، في انتظار نتيجة المسحة وربنا يُستُر، لُطفك يالطيف».

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله الدرامية، كانت حدوتة هدف نبيل من مسلسل ورا كل باب، وشاركه في البطولة الفنان محمود البزاوي، والفنانة الشابة ديانا هشام، والفنانة عايدة رياض، والفنان شريف خير الله، ومن وإخراج أيمن صقر.

مسلسل ورا كل باب من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

دارت أحداث حكاية "فوتوشوب" حول شباب يدرسون في كلية الإعلام ويحلمون بتحقيق النجاح في حياتهم المهنية، ويمرون بعدة مواقف وأحداث في الجامعة، كما تناول العمل أسباب الخلافات التي تقع بين الشباب والفتيات والعلاقات التي تحدث بينهما، ومنها العلاقة التي تنشب بين "ليلى" التي تجسد دورها الفنانة ملك قورة و"خالد" الذي يلعب دوره الفنان محمد مهران.

وعرضت الحكاية في السبت إلى الأربعاء الماضي على قنوات CBC، وعلى شاشة "cbc drama"، كما عرض على منصة "watch it" وهو من بطولة ملك قورة ومحمد مهران، إضافة إلى صلاح عبد الله، وفراس سعيد، وهالة مرزوق، وسيفز هران، ومن إخراج شادي عبد السلام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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