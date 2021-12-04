إسرائيل تسجل 7 إصابات بـ «أوميكرون» وتشتبه في 27 حالة أخرى

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها سجلت سبع حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"، ما يثير المخاوف من زيادة وشيكة في الإصابات بالمتغير الجديد.

وأضافت الوزارة أن أربعا من الحالات المؤكدة الجديدة سجلت لدى أشخاص لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وعادوا مؤخرا من جنوب إفريقيا.

وبين الثلاثة الآخرين، شخصان عادا من جنوب إفريقيا وبريطانيا، وتلقيا جرعتين وجرعة تعزيزية من لقاح "فايزر- بيونيتك"، فيما عاد الشخص الثالث من مالاوي وتم تلقيحه بـ"أسترازينيكا".

وقالت وزارة الصحة إن لديها "شكا كبيرا" في أن 27 حالة أخرى تم تحديدها كإصابات بفيروس كورونا هي أيضا إصابات بالمتحور الجديد، ثمان منها لأفراد سافروا إلى الخارج أو خالطوا أحد الوافدين الجدد الذين ثبتت إصابتهم بمتحور "أوميكرون".

وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي أغلقت حدودها أمام جميع المواطنين غير الإسرائيليين بعد اكتشاف حالة الإصابة الأولى بالمتحور "أوميكرون" الأسبوع الماضي ويسمح للإسرائيليين من الخارج بالعودة إلى ديارهم.

وسجلت إسرائيل التي يزيد عدد سكانها قليلا على تسعة ملايين نسمة، 8199 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

ويواصل متحور كورونا الجديد انتشاره في أنحاء العالم، مثيرا المزيد من القلق. وفي آخر تطوراته، حذرت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا من خطورة المتحور الجديد على الأطفال ونصحت بالاستعداد لذلك.