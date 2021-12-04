السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

ظافر العابدين: أحمد السقا شخص محترف

ظافر العابدين وأحمد
ظافر العابدين وأحمد السقا

قال الفنان ظافر العابدين، إنه سعيد بتجربته الإخراجيه الأولى من خلال الفيلم التونسي "غدوة" والذي يشارك بالمسابقة الرسمية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٣، والمقام على أرضية دار الأوبرا المصرية.
 

وأضاف "ظافر"،  في تصريح لـ"الدستور"، أن الدورة هذا العام جيدة  للغاية من حيث مضمون الأفلام المعروضة خلال أيامها ومليئة بالتفاصيل الجيدة، لافتا إلى أنه يتمنى تكرار تجربة الإخراج مرة أخرى، خاصة وأن تجربة العمل جيدة للغاية.


وأشار "ظافر" إلى أنه يتمنى أن يقدم أعمال أخرى أفضل من خلال تطوير نفسه بشكل كبير على المستوى الاحترافي في الإخراح، ليتابع تواجده في عالم السينما بأشكال عديدة بأعمال فنية أخرى.


واختتم ظافر أنه ينتظر عرض فيلمه الجديد العنكبوت مع أحمد السقا الذي وصفه بالممثل المحترف والذي يضيف لأي شخص يعمل بجانبه، لافتًا إلى أنه يعمل على التحضير لمسلسل "عروس بيروت" في جزئه الثاني.


فيلم "غدوة" من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، وتدور أحداثه عن حالة حبيب الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

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