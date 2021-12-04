بالكونغفو.. «سارة» تتحدى متلازمة داون

بالإرادة والعزيمة تتحدى سارة محمد إعاقتها بإصابتها بمتلازمة داون، ابنة محافظة القليوبية، وذلك بممارسة رياضة الكونغو، والتي أحرزت فيها العديد من البطولات.

تقول كريمة محمد، والدة سارة فؤاد، ذات الـ١٨عامًا، إحدي فتيات ذوي الاحتياجات الخاصة، بمحافظة القليوبية، لـ"الدستور"، إن ابنتها سارة منذ صغرها وهي تعاني من عدم القدرة على التكلم والسمع والمشي، وفور ملاحظتها لتك المشكلة اتجهت مباشرة لعدد من الأطباء المختصين لمحاولة علاجها، معلقة: " لم أيأس من علاج ابنتي ودائما عندي أمل كبير فى ربنا ".

وأضافت أن سارة طفلة استثنائية تعشق من صغرها ممارسة الرياضة وخاصة الكونغو، ومن ثم أخذتها للتدريب بنادي ١٥ مايو، تحت إشراف الكابتن إيهاب والذي أشاد باستجابة سارة وتطور مهاراتها مع التدريب مشيرة إلى أنها فازت في العديد من المباريات الودية ومباريات البطولة.

وتستكمل "كريمة" حديثها لـ" الدستور"، أن سارة تعشق الخياطة وتميل كثير الأحيان إلى قص الأوراق، ودائمًا في تقدم مستمر، منوهة إلى أنها عانت كثيرًا من التنمر، ولكن كانت هي وجميع الأسرة يقومون بدعمها.

واختتم والدة سارة، بأن ذوي الاحتياجات الخاصة أشخاص يمتلكون مهارات عدة وأفكار استثنائية، لكن هم في حاجة إلى الدعم بشكل مستمر، وما تقوم به المحافظة من احتفالات ودعم متواصل فهو في حد ذاته خطوة قوية لتمكين دور ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع.

وسعت طفلة الـ١٨ عامًا إلى أن تطور ذاتها بمشاهدة العديد من الفيديوهات عبر الإنترنت، وتزود عدد ساعات التمرين وتوفر لها والدتها كل ما هي تحتاجه لتطور ذاتها، قائلة: "حلم حياتي أبقى بطلة جمهورية في الكونغفو".