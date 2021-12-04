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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم السبت 4-12-2021

الجنيه الإسترلينى
الجنيه الإسترلينى

 يواصل سعر الجنيه الإسترلينى استقراره فى مصر، اليوم السبت 4-12-2021، وفقًا للتحديثات الصباحية التي أفادت بها البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

وعلى المستوى المحلي، جاء متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل  نظيره الجنيه المصري اليوم عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع.

 

 سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم السبت 4-12-2021

 

سعر الجنيه الاسترليني في بنكي مصر  والأهلي المصري:

20.75  جنيه للشراء. 

و20.97  جنيه للبيع. 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك  التجاري الدولي:

20.78 جنيه للشراء. 

و 21.01 جنيها  للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك  ميد بنك :

20.77 جنيه الشراء. 

و21 جنيهًا للبيع. 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري:

 20.85 جنيه للشراء. 

و 21.02 جنيه للبيع.

 سعر الجنيه الإسترلينى فى مصر اليوم السبت 4-12-2021

يشار إلى أن الجنيه الإسترليني العملة المتداولة في المملكة المتحدة وتوابعها من جزيرة مان، و جزر القنال الإنجليزي، وأقاليم ما وراء البحار البريطانية من جورجيا الجنوبية، وجزر ساندويتش الجنوبية، والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية، وتريستان دا كون.

 ويطلق على الجنيه الإسترليني الباوند أيضًا، و تصدر كلا من جزر القنال وجزيرة مان نسخة محلية خاصة للباوند؛ وتسمى جنيه مانكس وجنيه جيرزي وجنيه جيرنسي، ويستخدم الجنيه الإسترليني أيضًا في جبل طارق ، وجزر فوكلاند، بالإضافة إلى جزيرة سانت هيلينا، وجزيرة أسينشين، وعملات كل من جبل طارق، وجزر الفوكلاند، وسنت هيليني هي عملات منفصلة ولكنها تعادل لسعر الجنيه الإسترليني.

ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو،. وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف الأجنبي المسمى فوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

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