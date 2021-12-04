يواصل سعر الدينار الكويتي استقراره مقابل الجنيه، اليوم السبت 4-12-2021، في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتحديثات الصباحية التي أفادت بها البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

وعلى المستوى المحلي، سجل الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلى المصرى 49.25 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.54 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى51.69 جنيه للشراء، و 52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه اليوم السبت 4-12-2021

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.69 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.25 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.40 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.37 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.54 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي

47.99 جنيه للشراء.

52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه اليوم السبت 4-12-2021

ويعد الدينار الكويتي العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م، خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخرى للعملة آخرها عام 2014 م، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس، ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن، وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير عام 1986م.