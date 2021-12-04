«السياحة والآثار»: خلق وظائف لذوى الهمم بالقطاع العام والخاص

كشفت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، عن تدريب 9 من مرشدي اللغة الإنجليزية على لغة الإشارة، وذلك بالتعاون مع قطاع الرقابة على الشركات السياحية والإدارة العامة للمرشدين بالوزارة، و أحد المراكز المتخصصة لإتاحة الخدمات في المواقع الأثرية والمتاحف.

وأضافت أن وزارة السياحة والآثار شاركت من خلال اللجنة العليا لخلق وظائف لذوي الهمم بوضع وتحديد أنواع التدريب والتأهيل اللازم لهم لشغل الوظائف المناسبة سواء في القطاع العام أو الخاص، وخاصة تلك المعنية بالسياحة والآثار والتي تم وضعها على المنصة الرقمية المعنية بخلق وظائف لائقة لذوي الهمم.

وأشارت مستشارة وزير السياحة والآثار للتدريب، إلى أنه تم عمل عرض تقديمي لكل ما تقوم به الوزارة من مشروعات الإتاحة للمواقع الأثرية والمتاحف.

وتهتم وزارة السياحة والآثار اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الهمم، حيث اتخذت العديد من التدابير ونفذت عددًا من المشروعات لتعزيز حقوق ذوي الهمم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وإتاحة وتيسير زيارتهم داخل مختلف المتاحف والمواقع الأثرية في أنحاء جمهورية مصر العربية.

ومن آليات المساندة من جانب الوزارة لذوي الهمم فقد تم توفير كود الإتاحة الهندسية داخل المتاحف والمواقع الأثرية من خلال عمل مسارات زيارة مخصصة بالمتاحف وممرات خشبية بالمواقع الأثرية لذوي الهمم، حتى يتمكنوا من الدخول والخروج بسهولة دون الحاجة لمساعدة أحد، بالإضافة إلى دورات مياه مخصصة وكراسي ومنحدرات ومصاعد مخصصة لهم بعدد من المتاحف والمواقع الأثرية، منها المتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي ببات الخلق، ومتحف الأقصر، والمتحف القبطي، ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، ومتحف شرم الشيخ، ومنطقة آثار سقارة، ومنطقة آثار ميت رهينة، وقصر البارون، ومعابد الكرنك.