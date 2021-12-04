السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد زيادة تكلفة الخدمات لـ30%

«بدالي تموين القاهرة»: نطالب بزيادة هامش الربح لـ50 قرشا على كل سلعة

صرف السلع
صرف السلع

أكدت فاطمة عبد المقصود، عضو النقابة العامة لبدالي التموين بالقاهرة، أن هامش ربح التاجر التمويني لا يتجاوز 25 قرشا بكل سلعة يتم صرفها على البطاقات التموينية بحد أقصى، و10 قروش بحد أدنى، وهذا لا يلبي التكلفة والنقل وارتفاع الخدمات مثل الكهرباء والمياه والضرائب والتأمينات بنسبة لا تقل عن 30%.

نقل طن السكر لبدال التموين يكلف 250 جنيها

وأضافت عضو النقابة العامة لبدالي التموين بالقاهرة في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن نقل طن السكر من مخازن تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى منافذ بدالي التموين يكلف 250 جنيها ما بين مشال ونقل، وغير ذلك يوازي هامش الربح 250 جنيها الذي يتحصل عليه للبدالي التمويني وبالتالي ما يكسبه من ربح  لبدالي التموين تساوي صفر، بالإضافة لتكبد خسائر يتحملها، حيث هناك فاقد في السلع وهادر نتيجة عمليات النقلتصل لـ20% يتكفلها جميع بدالي التموين على حسابهم الشخصي، وبالتالي يتحمل خسائر بدالي التموين.

نطالب برفع هامش الربح لبدالي التموين إلى 50 قرشا 

وأضافت، أنه تقدمنا في أوقات سابقة بطلب إلى وزارة التموين لتعديل هامش الربح ليصل إلى 50 قرشا بدلا من 25 قرشا بحد أقصى، و10 قروش وحد أدنى على كل سلعة يتم صرفها لصالح بدالي التموين ونكرر طلبنا بإعادة النظر في زيادة هامش ربح لبدالي التموين 50 قرشا على كل سلعة بدلا من 25 قرشا، حتى  يلبي احتياجات بدالي التموين ويستوعب التكلفة في النقل.

وقالت عضو النقابة العامة لبدالي التموين بالقاهرة، إن عدد البطاقات التموينية كمتوسط لدى بدال التموين لا تتجاوز ألفي بطاقة تموينية نتيجة زيادة عدد المنافذ لمشروع "جمعيتي" في المحافظات والقاهرة الكبرى.

النقابة العامة هامش الربح يستوعب 50جنيه التاجر هامش البطاقات نطالب الكهرباء والمياه البطاقات التموينية

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