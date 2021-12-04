إقبال كبير على مراكز التطعيم ضد كورونا بالسويس (صور)

تشهد المراكز الطبية التي خصصتها مديرية الصحة بمحافظة السويس للتطعيم ضد عدوى فيروس كورونا، إقبالًا ملحوظًا.

التطعيم ضد كورونا في السويس

وتزايد إقبال راغبي الحصول على اللقاح، بعد تطبيق محافظة السويس قرار منع الموظفين من دخول المصالح الحكومية قبل تقديم ما يفيد تلقيهم للقاح كورونا.

التطعيم ضد كورونا في السويس

وذكرت مديرية الصحة بمحافظة السويس، في بيان لها اليوم الجمعة، انتظام عملية تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بجميع نقاط ومواقع التطعيم بنطاق المحافظة، حيث يتواصل التطعيم بمراكز مبارك والصفا الطبية يوميًا وخلال أيام العطلات الرسميه والإجازات .

التطعيم ضد كورونا في السويس

وأضاف البيان أن مركز مبارك يقدم الجرعتين لمتلقي رسائل بموعد التطعيم داخل المركز، بالإضافة إلى تقديم الجرعات الثانية لتلقي الجرعة الأولي داخل جهات عملهم، ويتم التطعيم داخل وحدة الصفا بالجرعتين لمتلقي رسائل التطعيم داخل الوحدة.

التطعيم ضد كورونا في السويس

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة أعمال تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بمختلف نقاط التطعيم الداخليه والخارجية بمحافظة السويس .

التطعيم ضد كورونا في السويس

وكان خالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، قد تابعا تنفيذ وتفعيل قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأي مواطن ابتداء من الأربعاء الأول من ديسمبر 2021، دخول أي منشأة أو مصلحة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالإضافة الي استمرار تطبيق قرار منع دخول الموظفين إلى مكان عمله إلا بعد حصوله على اللقاح والذي بدأ التطبيق يوم 15 نوفمبر.

التطعيم ضد كورونا في السويس

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، استمرار حملات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بكافة الأحياء، من خلال فرق التطعيم الثابتة والمتحركة، للوصول إلى كل الفئات المستهدفة بالتطعيم بالسويس، وتوفير الحماية المطلوبة ضد كورونا.

التطعيم ضد كورونا في السويس

وناشد المحافظ جميع المواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح حتى الآن، سرعة التوجه لأقرب مركز ثابت أو متحرك لتلقي اللقاح، حرصًا على سلامتهم، مؤكدًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد، للحفاظ على سلامة المواطنين.