5 علاجات منزلية لتخفيف مشكلة «الربو»

يعد «الربو» أحد أمراض الجهاز التنفسي التي يمكن أن تجعل من الصعب عليك التنفس، خاصة عندما تؤدي نوبة «الربو» إلى انسداد المسالك الهوائية، فلا توجد معلومات حول أسباب حدوث «الربو» في المقام الأول، ولكن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة، مثل الغبار، والحساسية، وحتى حبوب اللقاح على سبيل المثال لا الحصر.

ووفقًا لما ذكره الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، فهناك طرقًا للتخفيف من مشكلة الجهاز التنفسي، فيما يلي 5 علاجات منزلية معروفة يمكن أن توفر الراحة من «الربو».

الزنجبيل:

قد يكون الزنجبيل عنصرًا أساسيًا في مطبخك، ولكن هل تعلم أنه يحتوي بالفعل على الكثير من الفوائد الصحية لتقدمه؟، فمن فوائده علاج نوبات«الربو»، كل ما عليك القيام به هو خلط أجزاء متساوية من الرمان والعسل والزنجبيل، فقط استهلك هذا المشروب مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم للراحة.

القهوة:

من الممكن علاج نوبات «الربو» عن طريق شرب القهوة، حيث يمكن للكافيين الموجود في قهوتك أن يفتح مجرى الهواء؛ لأنه موسع القصب الهوائية.

فبشرب فنجان من القهوة الساخنة، فأنت تجعل ممراتك الهوائية تسترخي حتى يتمكن الأكسجين من المرور بسهولة، فكلما كانت القهوة التي تشربها أقوى، كانت النتائج أفضل.

العسل:

لست مضطرًا إلى البحث عن هذا الحد إذا كنت تريد أن تشعر بالراحة من نوبة «الربو»؛ لأن العسل هو أحد أفضل العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها، فقط أضف ملعقة صغيرة من العسل وأخلطها في كوب من الماء الساخن للحصول على محلول لتخفيف«الربو».

زيت الكافور:

علاج منزلي فعال ضد «الربو» هو زيت الكافور، فأحد الأسباب وراء ذلك هو أنه يحتوي على مادة "الأوكالبتوس" التي تعمل كمزيل للاحتقان مما يعني أنه سيتم إزالة أي تراكم مخاط في الممرات الهوائية.

الأسماك:

من المعروف أن الأسماك مثل التونة والسلمون والسردين وما شابه ذلك تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة لديك، هذا يعني أن تناول الأسماك بانتظام يمكن أن يساعد في منع حدوث«الربو».