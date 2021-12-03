الجمعة 03 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«انطوائيون».. فيلم كوري يجسد معاناة النساء مع مرض العزلة

صورة من الفيلم
صورة من الفيلم

سلط مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43 ويقام بدار الأوبرا في الفترة من 26 نوفمبر حتى الخامس من ديسمبر، الضوء على الكثيرون الأعمال الفنية المميزة من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن مهرجان القاهرة السينمائي عددًا من الأفلام المميزة، وتناقش العديد من الرسائل الهامة ونرصد بعضها في السطور التالية.

«أنطوائيون».. يجسد معاناة النساء التي تعاني من مرض العزلة والانطواء

انطوائيون.. هو أحد الأفلام المشاركة في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، والمقام فعاليته في دار الأوبرا، ويتبقى له سوي يومين ويختتم فعاليته.

تدور قصة الفيلم الكوري الجنوبي «انطوائيون» حول امرأة انطوائية تعيد تقييم وجودها المنعزل بعد وفاة جارها بمفرده في شقته، لتبدأ رحلتها في محاربة مرض العزلة والانطواء خوفًا من أن يكون مصيرها الموت وحيدة.

وتتوالى الأحداث بالفيلم، حيث تتعرف على أشخاص وتتعرض لمواقف تجعلها أكثر قوة في مواجهة الصعاب، والمشكلات.

«انطوائيون» من إخراج هونج سيونج-يون، حيث يعتبر عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم مدته 90 دقيقة.

دار الاوبرا مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائى القاهرة السينمائي الفيلم الكوري انطوائيون

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