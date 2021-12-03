الجمعة 03 ديسمبر 2021
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فن

الكينج وأكرم حسني ومصطفى شوقي وواما في عيد ميلاد حميد الشاعري (صور)

عيد ميلاد هشام عباس
عيد ميلاد هشام عباس

حرص عدد كبير من نجوم الغناء على الاحتفال بعيد ميلاد المطرب حميد الشاعري الـ 60 وسط أجواء من البهجة والفرحة.

وكان على رأس حضور حفل العيد ميلاد الكينج محمد منير، والنجم أكرم حسني ونجله ياسين، والنجم هشام عباس، والملحن عزيز الشافعي، والمطرب مصطفى شوقي، وأعضاء فرقة واما كل من المطرب أحمد فهمي، وأحمد الشامي، ونادر حمدي، بالإضافة إلى المطربة هالة رشدي، والشاعر الغنائي تامر حسين، والموزع الموسيقي توما.

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الكينج وأكرم حسني ومصطفى شوقي

ونشر أكرم حسني عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير عدد من صور عيد الميلاد وعلق عليها قائلا: «في حب حميد الشاعري شكر خاص للعسل أبو دم خفيف هشام عباس.. وكلنا بنشكرك يا كينج على وجودك وسطنا».

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الكينج وأكرم حسني ومصطفى شوقي

وولد حميد الشاعري في يوم 29 نوفمبر عام 1961 وهو لأب ليبي وأم مصرية ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية، ونشأ في أسرة تشمل خمسة عشر أخا وأخت، إضافة إلى ثلاثِ زوجات للأب خلافاً لأمه.

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148617-أحمد-فهمى-وأكرم-حسنى
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163745-حميد-الشاعرى-وأكرم-وعزيز-وتوما-وتامر-حسين-وهلا-رشدى
159124-هشام-عباس-وأكرم-وهلا-رشدى-ومصطفى-شوقى
159124-هشام-عباس-وأكرم-وهلا-رشدى-ومصطفى-شوقى
هشام عباس أكرم حسني أحمد فهمي أحمد الشامي محمد منير المطرب أحمد فهمي مصطفى شوقي حميد الشاعري المطرب مصطفى شوقي عزيز الشافعي الكينج محمد منير

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