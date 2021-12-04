محمود المهدى يوجه رسالة للفنانة منة عرفة

شارك الفنان الصاعد محمود المهدي، زوج الفنانة الشابة منة عرفة، جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" صورًا تجمع بينه وبين زوجته معبرًا لها عن حبه الشديد، واصفًا إياها بالمدفأة الخاصة به، مشيرًا إلى أنها عوضه في الدنيا.

وكتب المهدي على الصور التي نشرها قائلًا: "الحب مش محتاج فلوس محتاج نفوس نقية عمرها ما كانت مين سبق دائمًا كانت مين صدق، الحب دائمًا للأوفياء، ولمن وعد ومن أعطى دون طلب، الحب لمن استحق ولأنك جئت في الوقت الذي كنت أرفض فيه الحب، أحببتك أكتر، عارفه ليه لأني حسيت معاكي لأول مرة في حياتي يعني إيه كلمة عوض".

عودة المهدي وعرفة

وفي مطلع شهر نوفمبر الماضي، أعلن الفنان محمود المهدي، عودته لزوجته الفنانة منة عرفة، بعد انفصالهما عن بعضهما خلال الأيام الماضية، وتصدرهما محركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع "جوجل".

وكتب المهدي، عبر ستوري حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله دائمًا ثقتي في ربنا كبيرة وشكرًا لكل واحد تمنى الخير لنا، ربنا يردهولك أضعاف والعكس لكل واحد شمت ربنا يردهولك أضعاف الأضعاف".

وكانت الفنانة الشابة منة عرفة، أعلنت انفصالها عن زوجها محمود المهدي، عبر ستوري حسابها على موقع "إنستجرام": "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال، وربنا يوفق الجميع".

وقد كتب الفنان الشاي محمود المهدي أيضا عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام": "تم الانفصال وكل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

يذكر أن محمود المهدي، كشف من قبل عن زواجه مرتين قبل تجربته مع منة عرفة، حيث كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «دي الزوجة الثانية الناس اللي قعدت تهاجم إني متجوز 3 مرات وتعدد وكلام كتير، أنت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك ادخل ولا عايز رأيك طبعًا».

وتابع المهدي: «البنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكأنها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما أنا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعًا والنبي نضفوا السواد اللي بقى في قلبكم».