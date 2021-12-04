وزيرة الثقافة: سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت رمزاً للريادة الحضارية لمصر

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت منذ إنشاؤه وعلى مدار 26 عام أصبح رمزاً للريادة الحضارية لمصر فى هذا الفن العريق الذى إمتازت به عبر العصور، مشيدة بدور السمبوزيوم فى إحداث طفرة هائلة فى مجال الفنون التشكيلية من خلال إعطاؤه فرصة للتلاقى وتبادل الخبرات والمهارات التى ساهمت فى إبراز أجيال متعاقبة لكبار وشباب الفنانين التشكيلين والنحاتين من مصر ومختلف دول العالم لتساهم أعمالهم الفنية فى إنشاء أكبر متحف مفتوح للسبموزيوم على أرض أسوان.

حفل ختام سمبوزيوم لفن النحت

وخلال الفعاليات قدم اللواء أشرف عطية خالص التهانى لإدارة المهرجان وكوكبة الفنانين المشاركين فيه بهذه الدورة من مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولي الذي أصبح علامة مميزة وحدثاً فنياً وثقافياً وتنويرياً عالمياً تحتضنه سنوياً بإعتباره أول مهرجان للسمبوزيوم يتم تنظيمه داخل مصر ، وفى مقدمة المهرجانات على المستوى الدولى.

وأكد محافظ أسوان أن على الرغم من تداعيات وأثار سوء الأحوال الجوية والسيول التي شهدتها المحافظة ، إلا أن إرادة الدولة المصرية نجحت في خروج الدورة الـ 26 لمهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى إلى النور والوصول بفعالياته إلى هذا الحفل الختامى الرائع.

حفل ختام سمبوزيوم لفن النحت

وأشاد محافظ أسوان بجهود وزارة الثقافة ممثلة فى صندوق التنمية الثقافية ، بجانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمستثمرين وأصحاب المحاجر والذين ساهموا في إنجاح فعاليات هذه الدورة والمهداه لروح الفنان العالمى الراحل آدم حنين مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولى.

و شهدت عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ختام الدورة الـ 26 من مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى، وسط أحضان الطبيعة الساحرة و بعد مرور أكثر من 40 يوماً من الأعمال الفنية المتميزة النابعة من روح التاريخ وعبقرية المكان والإنسان.

حفل ختام سمبوزيوم لفن النحت

وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يرافقهم الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان ناسان دوس قوميسير عام السمبوزيوم ، وقد بدأت الفعاليات بقيام وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتفقد الأعمال الفنية التى أنتجتها الدورة الحالية للمهرجان والتى بلغت ١٦ عمل فنى للفنانين المصريين والأجانب.

وأختتمت الفعاليات بتقديم عروض فنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، بجانب قيام وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتوزيع دروع وميداليات المحافظة وشهادات التقدير للمكرمين من العمال وشركاء النجاح المساهمين فى نجاح دورات السمبوزيوم السابقة، علاوة على الفنانين المشاركين فى الدورة الحالية .