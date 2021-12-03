الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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لايف ستايل

جوهرة تظهر بروب مفتوح الصدر وهدى المفتى بفستان قصير فى عرض «بيمبو» (صور)

بيمبو
بيمبو

انطلقت احتفالية العرض الأول لمسلسل «بيمبو» في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

والمسلسل من إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية وشركة فيلم فاكتوري، وبطولة أحمد مالك وويجز وهدى المفتي، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف والوجوه الجديدة، تأليف محمد أديب ومعه عدد من الكتاب الشباب.

الراقصة جوهرة تظهر بالروب 

أثارت الراقصة «جوهرة» الجدل خلال حضورها العرض الأول لحلقات مسلسل «بيمبو» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، والمقام فعاليته بدار الأوبرا.

وأطلت بفستان قصير من خامة الستان يشبه «الروب» مكشوف الصدر، طويل من الخلف، ذو أكمام طويلة، ساهمت في إبراز الإطلالة.

ونسقت مع الإطلالة الغريبة تسريحة شعر مرفوعة للأعلى، مع بعض الخصل المنسدلة على وجهها، كما اعتمدت مكياجًا قويًا، لإبراز الإطلالة.

هدي المفتي بإطلالة جريئة

ظهرت الفنانة الشابة هدى المفتي خلال العرض الأول لحلقات مسلسل «بيمبو» بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستان جلدي قصير مزين بإكسسوارات ذهبية على منطقة الوسط، وحذاء عالي برباط يلتف حول الساق، حيث نسقت مع الإطلالة تسريحة شعر ناعم منسدل بالإضافة إلى مكياج قوي.

دار الاوبرا الراقصة جوهرة مهرجان القاهرة السينمائى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المخرج عمرو سلامة منصة شاهد احمد مالك مسلسل بيمبو

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