السيدة انتصار السيسى تحقق حلم أسرة بقرية شما فى المنوفية: «الفرحة مش سيعانا» (فيديو)

تحقق حلم أسرة «هناء» بعد زيارة السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقرية «شما» بالمنوفية، حيث وفرت لها مؤسسة «حياة كريمة» شقة في مدينة أشمون مجهزة ومفروشة بالكامل، كما قررت إهداء جهازي العروسة لاثنين من بناتها.

«الفرحة مش سايعانا»، بهذه الكلمات التي وثقها برنامج «حياة كريمة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه أحمد الزغبي، اليوم الجمعة، عبَّرت «هناء» عن سعادتها بتحقيق حلمها بفضل السيدة انتصار السيسي، قائلة: «ربنا يخلي لنا الريس والسيدة انتصار السيسي، يا رب يبارك فيهم، ويخليهم للغلابة اللي زينا يا رب».



وأضافت: «قرية شما بالأخص والمنوفية كلها بتشكرهم وربنا يفرح قلبهم زي ما فرحونا ويجعلهم شجرة مضللة تضلل على الدنيا كلها، وحياة كريمة فرحتنا ونورتنا وشرفتنا».



وعبَّر زوج «هناء» عن سعادته بتوفير شقة للأسرة وعفش جديد لهم، قائلا: «ربنا يبارك للسيدة انتصار السيسي، هي ست متواضعة جدًا، وقعدت تتكلم معانا وأولادي، قدمت لها كوباية شاي بس كنت نفسي أقدم لها أكتر من كده».



وقالت سيدة من القرية: «ربنا ينور السيدة انتصار من السما للأرض، زي ما فرحت الناس كده وسترتهم، الله يفرح قلبها».

كانت السيدة انتصار السيسي، أجرت الأربعاء الماضي، زيارة ميدانية لقرية شما بمحافظة المنوفية، في إطار مشاركتها ودعمها للمشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، ولبَّت خلال جولتها دعوة إحدى السيدات لزيارة منزلها بالقرية.

