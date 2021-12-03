الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

"حياة كريمة" تحقق حلم أسرتين استمعت لهما السيدة انتصار السيسي خلال زيارتها للمنوفية

جريدة الدستور

حققت "حياة كريمة"، حلم اثنين من أبطال قصص الكفاح من أهالي قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية، التي استمعت لهما السيدة انتصار السيسي خلال زيارتها للقرية، ورسمت الضحكة على وشوشهم بتحقيق أحلامهم وأمانيهم.

 

ووفرت "حياة كريمة" شقة كاملة التشطيب وعفش الشقة وسلمت العقد الخاص بالشقة وجهاز العروسين لأسرة الحاج نزيه السيد عامر والسيدة "هناء"، وسط فرحة غامرة وسعادة من الأسرة، ووجهت الأسرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة انتصار السيسى قائلة:"ربنا يبارك لنا فيهم و يخليهم للغلابة ".

كما حققت حياة كريمة مفاجأة لأسرة السيدة سماح بتوفير تجهيز ابنتها، جاء ذلك وسط فرحة عامرة من الأهالى و هتافات :" تحيا مصر، شكر للرئيس السيسى، شكرا للسيدة انتصار السيسى".

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