الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

مجمع الأسماك بالأميرية: صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز شهريًا بالفروع المتطورة

صرف السلع
صرف السلع

أكد محمد عبدالباري، مدير مجمع الأسماك بالأميرية، بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال الفروع المتطورة مثل فرع الأميرية، إذ يتم صرف سلع  ما بين 300 بطاقة إلى 400 بطاقة تموينية شهريًا للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، لافتًا إلى أن أكثر من 9 فروع بالشركة تقوم بصرف السلع التموينية.

وأضاف «عبدالباري» في تصريح لـ«الدستور»، أن كافة السلع التموينية وفارق  نقاط الخبز متوفرة، إذ يتم صرفها منذ بداية الشهر وحتى نهاية الشهر الجاري ليحصل المواطن على السلع التي تناسبه من السكر والأرز والزيت والمكرونة والسمن النباتي والمساحيق وغيرها الخاصة بمنظومة التموين الجديدة التي تضم 32 سلعة.

وأشار، إلى أن المجمع يقوم بطرح سلع حرة للمواطنين خارج المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، حيث يقوم بطرح مسحوق 800 جرام بـ10 جنيهات، ومسحوق الغسالات الأوتوماتيك بسعر الكيلو 15 جنيهًا 75 قرشا، والمربي بسعر 13 جنيها للعبوه زنة 350 جراما، والخل بسعر 6 جنيهات، والجبنة بـ9 جنيهات ونصف، وعرض ثلاث صابونات بـ10 جنيهات، والدقيق بسعر 7 جنيهات ونصف.

ولفت، إلى أن هناك أرصدة من  سلعة السكر لتوفيرها على البطاقات التموينية في كل مخزن لصرفها خلال مقررات تموين شهر ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي نقص في السلع التموينية التي يتم توفيرها أول بأول من خلال مخازن الشركة.

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