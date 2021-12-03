الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يسرا تبدأ تصوير «أحلام سعيدة»

يسرا
يسرا

تستعد الفنانة يسرا لتقديم عرض مسرحي جديد يحمل عنوان «صافي وفافي» ضمن موسم الرياض المقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية، بقيادة المخرج خالد جلال.

وتعود يسرا من الرياض لتبدأ تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد «أحلام سعيدة» والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، ويعكف المخرج عمرو عرفة على اختيار أبطال المسلسل الجديد للفنانة يسرا، بالتشاور مع المنتج جمال العدل، مالك الشركة المنتجة للمسلسل العدل جروب.

وتعمل يسرا على التحضير لمسلسل جديد تخوض به السباق الرمضاني المقبل ويحمل اسم «أحلام سعيدة» تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتشارك في بطولته النجمة غادة عادل، لتجتمع يسرا وغادة والمخرج عمرو عرفة مرة أخرى في الدراما بعد مسلسل "سرايا عابدين" الذي عرض عام 2014.

وتشارك الفنانة يسرا، في موسم الرياض، بعرض مسرحي جديد يعيدها إلى خشبة المسرح بعد فترة غياب طويلة دامت ما يقرب من 20 عامًا، وستبدأ خلال الفترة المقبلة التحضير لها عقب الاستقرار على فريق العمل.

أحلام سعيدة يسرا تصوير عرض صافي موسم الرياض صافي وفافي عرض مسرحي

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