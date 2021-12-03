الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أجهزة تتبع وخطة تأمين.. تعليمات جديدة للأفواج السياحية القادمة من الخارج

قدوم السائحين
قدوم السائحين

أصدرت وزارة السياحة والآثار مجموعة من التعليمات إلى شركات السياحة العاملة فى جلب السائحين، ولعل من بينها الآتي:

-ضرورة قيام الشركة بإخطار وزارة السياحة والآثار عن البرنامج السياحى سواء للمجموعات أو الافراد القادمين من الخارج قبل وصولهم الى البلاد بـ15 يومًا على الأقل، ويشمل الإخطار أعداد السائحين وجنسياتهم وتحركاتهم طوال فترة مكوثهم داخل البلاد حتى مغادرتهم.

-الالتزام بإخطار إدارة تأمين الأفواج السياحية بقطاع شرطة السياحة بكافة تفاصيل البرنامج السياحي، والفوج السياحى المعد له البرنامج، وأن تكون كافة المعلومات دقيقة وصحيحة، وذلك قبل وصولهم بـ48 ساعة، وفى حالة وجود أي تغيير بالبرنامج يلزم اخطارهم قبل التنفيذ بـ24 ساعة، حتى يتمكنوا من تأمين المجموعة السياحية.

- تركيب أجهزة التشفير داخل المركبات السياحية الخاصة بمنظومة الربط مع وزارة الداخلية، كما سيتم تقديم إخطار منفصل إلى مكاتب الغرفة بجنوب سيناء والبحر الأحمر في حال تنفيذ الرحلات البرية أو الجوية للقاهرة من جنوب سيناء أو البحر الأحمر.

- تركيب أجهزة التتبع «الجى بى إس» بكافة المركبات التابعة للشركات في موعدة أقصاه مارس المقبل، كما أكدت على عدم تقديم أي خدمات سياحية من انتقالات للسائحين إلا من خلال مركبات تحمل اللوحات المعدنية الخاصة بالسياحة، والتبليغ الفوري في حال أي حوادث لعملاء الشركة من السائحين الأجانب.

وأخيرًا، طالبت الغرفة من الشركات ببتحديث بيانات الشركات على الموقع الخاص بالغرفة، بالإضافة إلى تحديث بيانات الشركة وطاقة النقل مع الجهات المعنية بوزارة السياحة. 

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وائل لطفي

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