ضبط مصنع بدون ترخيص يعيد تدوير حلوى الأطفال الفاسدة فى أكتوبر

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية خاصة حلوى الأطفال بـ6 أكتوبر.

كانت معلومات قد وردت إلى العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام صاحب مصنع للصناعات الغذائية يعمل بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر.

وبإجراء التحريات تبين قيام مالك المصنع بإنتاج وتصنيع حلوى الأطفال باستخدام مستلزمات إنتاج رديئة الصنع ومجهولة المصدر وبدون بيانات واستخدام علامات تجارية غير مسجلة وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير النائب الأول لمدير المباحث وبقيادة العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة من ضبط 5 أطنان "حلوى أطفال" منتج نهائي ومستلزمات إنتاج بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.