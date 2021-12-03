الباز يكشف الهدف من نشر شائعة فرض ضرائب جديدة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الحكومة لن تتجه لإضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطن، مشيرًا إلى أن البعض يستغل معاناة مصر وكل دول العالم من التضخم بسبب أزمة كورونا وينشر شائعات لزعزعة الاستقرار.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مركز المعلومات سأل وزارة المالية عن الأخبار المُتداولة حول فرض ضرائب جديدة، والتي نفتها بشكل كامل، موضحًا أن الضرائب لا تفرض على الناس إلا بعد إصدار قانون، والأمر ليس بيد وزارة المالية.

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