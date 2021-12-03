لماذا جذب المسلسل الإسباني «لاكسا دي بابل» الشباب؟

حالة من الإثارة والتشويق يعيشها محبي وعشاق المسلسل الإسباني الشهير «لاكسا دي بابل» وتم عرض الحلقات الأخيرة هذا اليوم.

ويعد مسلسل «لاكسا دي بابل» من المسلسلات الأكثر مشاهدة في العالم، نظرًا لقصته المثيرة والمميزة، الأمر الذي جعله يتربع على عرش المسلسلات الأكثر مشاهدة في العالم.

لماذا جذب مسلسل «لاكسا دي بابل» الشباب؟

بمجرد عرض الجزء الأول منه، استطاع أن يجذب الأنظار إليه بسبب قصته المثيرة، حيث يحكي المسلسل قصة عصابة تقوم بسرقة عدد من المؤسسات الحكومية، ويقوم رجل غامض يلقب بـ«البروفيسور» بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق وهي في الأساس كانت حلم والده الذي لم يتمكن من تحقيقها بسبب موته برصاص الشرطة أثناء أحد عمليات سطوه، بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية هي أسماء مدن عالمية.

وتتوالى الأحداث خلال المسلسل حيث يتعمق المشاهد مع شخصيات العمل، ويتعاطف معه، بل يريد أن ينجحوا في سرقاتهم.

ويعد إنتاج المسلسل الإسباني هو الأضخم في تاريخ إنتاجات الأعمال الفنية، حيث تطلب المسلسل بناء مباني بأكملها لتناسب التصوير.

كما أن اختيار الماسك بالإضافة إلى الملابس التي تحولت إلى أيقونة بعد ذلك، خاصة في الاحتجاجات وبعض الثورات العمالية.

«برلين».. العمل المشتق الجديد من «لاكاسا دي بابل»

تعتبر شخصية برلين وهو أحد الشخصيات المؤثرة في المسلسل الشهير، حققت شخصية la casa de papel، حيث حققت الشخصية نجاحًا كبيرًا خلال الأجزاء الخمسة الماضية.

وتم الإعلان بشكل رسمي عن تقديم مسلسل منفصل عن شخصية «برلين» التي جسدها الممثل بيدرو ألونسو، حيث كان ذلك خلال احتفالية خاصة أقيمت للاحتفال بعرض الموسم الأخير من مسلسل «لاكسا دي بابل»، حيث حضر الاحتفالية مجموعة من أبطال العمل، وتحدثوا إلى الجمهور الذي جاء متحمسا لرؤية أبطاله المفضلين.