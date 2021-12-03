القبض على المتهم بقتل شاب عاتبه لمعاكسته شقيقته فى المطرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على عاطل قتل شابا لمعاتبته على معاكسة شقيقته ورميها بعبارات تخدش الحياء فى منطقة المطرية.

تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة دموية بين شخصين أسفرت عن وفاة إحداهما، بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وعاطل بسبب قيام المتهم بمعاكسة شقيقة الضحية ورميها بعبارات تخدش الحياء أثناء سيرها في الشارع.

وأضافت التحريات، أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالإيدى أستل خلالها المتهم سلاحا أبيض "مطواه" من بين طياته وقام بتسديد عدة طعنات فى جسد الشاب فسقط على الأرض مفارقا للحياة، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.