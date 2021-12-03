«استهلاكية الجيزة»: تشغيل المجمعات بكامل طاقتها.. وإضافة البسكويت ضمن السلع المدعمة

أكد الحسيني عدروس، مدير المجمع الاستهلاكي بالجيزة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن غالبية الفروع للمجمعات الاستهلاكية التابعة لشركه الأهرام للمجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بنسبة 100%، خاصة في أوائل شهر ديسمبر الجاري، لصرف مقررات تموين شهر ديسمبر وفارق نقاط الخبز حتى نهاية الشهر الحالي للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف «عدروس» في تصريح لـ«الدستور»، أن كافة السلع التموينية لمنظومة التموين الجديدة البالغة نحو 32 سلعة شاملة السلع الجديدة البسكوت بالعجوة وغيرها من هذه الأصناف تم توفيرها على منظومة التموين الجديدة، لصرفها على المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

وأوضح، أنه يتم صرف مابين 3500 بطاقه تموينية إلى 4000 بطاقه تموينية، تقوم بالاستفادة بحصولها على السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من فرع المجمعات الاستهلاكية بالجيزة المتطور شهريًا، موضحًا أنه يتم صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر الجاري وفارق نقاط الخبز منذ بداية الشهر وحتى نهايته.

واختتم تصريحاته بأن المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية لهم الفرصة فى الحصول على سلع بديلة للخبز في حال توفير نقاط الخبز لكل نقطة بـ10 قروش، لاختيار من بين أكثر من 300 صنف متوفر في المجمعات الاستهلاكية.