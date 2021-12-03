جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة رضا أبوالعزم مدير الإدارة من ضبط عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 982 القادمة من واشنطن اشتبه هيثم أحمد عبدالحكم مأمور الجمرك فى راكب مصري قادم من أمريكا ومتجة إلى أسوان ترانزيت برحلة داخلية رقم 282، فطلب منه جواز السفر وفتح الحقيبة التى يحملها فتبين وجود 29 هاتف محمول ماركة آيفون.

وبالعرض على إبراهيم عامر، مدير الحركة كلف ياسر عبد المنعم من الأمن الجمركي بإحضار باقى الحقائب الأخرى، وتفتيشها وتفتش الراكب ذاتيا فتبين وجود 2 سماعة و2 ساعة Apple Watch.

تم جرد وتحريز المضبوطات بلجنة من هيثم الدمرداش وهيثم وعمرو عبد المنعم مدير الحركة.

ومن جانبه، قرر رضا أبو العزم مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 203 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.