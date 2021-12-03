الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة رضا أبوالعزم مدير الإدارة من ضبط عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 982 القادمة من واشنطن اشتبه هيثم أحمد عبدالحكم مأمور الجمرك فى راكب مصري قادم من أمريكا ومتجة إلى أسوان ترانزيت برحلة داخلية رقم 282، فطلب منه جواز السفر وفتح الحقيبة التى يحملها فتبين وجود 29 هاتف محمول ماركة آيفون.
وبالعرض على إبراهيم عامر، مدير الحركة كلف ياسر عبد المنعم من الأمن الجمركي بإحضار باقى الحقائب الأخرى، وتفتيشها وتفتش الراكب ذاتيا فتبين وجود 2 سماعة و2 ساعة Apple Watch.

تم جرد وتحريز المضبوطات بلجنة من هيثم الدمرداش وهيثم وعمرو عبد المنعم مدير الحركة.

ومن جانبه، قرر رضا أبو العزم مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 203 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

تهريب استيراد اجراءات مطار القاهرة الدولي الجمارك مدير القاهرة حكم منافذ مصر للطيران منة نفي أحمد أدم ابو الدولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من طقس السبت

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

عاملان يقتلان مسنة فى الهرم لسرقة 700 جنيه

تعليم العاصمة: بدء إجراءات منع العاملين والجمهور من الدخول بدون تلقى لقاح كورونا

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» فى إسرائيل

فلسطين تدين قمع الاحتلال الوحشى للاعتصامات والمسيرات السلمية

سارة شريف تكتب: أرض التوتر