عاملان يقتلان مسنة فى الهرم لسرقة 700 جنيه

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاملين لاتهامهما بقتل مسنة داخل مسكنها بمنطقة الهرم، حيث قتلاها خلال سرقتهما شقتها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل ربة منزل مسنة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليها تعرضت لاعتداء بسلاح أبيض.

كشفت التحريات أن عاملين بورشة استغلا إقامة الضحية بمفردها، وتسللا لشقتها، وخلال سرقتها شعرت بهما، فاعتديا عليها بسلاح أبيض، واستوليا على مبلغ 700 جنيه وفرا هاربين تم القبض على المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.