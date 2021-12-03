النيابة العامة تذيع أداء معاونى دفعة 2018 اليمين القانونية غدًا

تعلن النيابة العامة عن إذاعتها على الهواء مباشرة جانبًا من حفل مراسم أداء معاوني النيابة العامة من دفعة 2018 اليمين القانونية، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" غدًا السبت الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة واحدة ظهرًا.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا جمهوريًا فى 11 أكتوبر الماضي، بتعيين عدد من معاونى النيابة العامة من خريجى دفعات 2017 و2018 لكليات الحقوق والشريعة والقانون.

وشمل القرار تعيين 128 عضوًا للنيابة العامة من دفعة 2017، و483 معاونًا للنيابة العامة من دفعة 2018.