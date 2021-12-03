الجمعة 03 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 134 طربة حشيش فى كفر الشيخ

حشيش
حشيش

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ ومديرية أمن الغربية، من إلقاء القبض على عاطل تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة مركز شرطة كفرالشيخ مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ، وبحوزته 134 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلوجرامًا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,000,000) 2 مليون جنيه تقريبًا.

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