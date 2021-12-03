ضبط عاطل بحوزته 134 طربة حشيش فى كفر الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ ومديرية أمن الغربية، من إلقاء القبض على عاطل تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة مركز شرطة كفرالشيخ مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ، وبحوزته 134 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلوجرامًا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,000,000) 2 مليون جنيه تقريبًا.