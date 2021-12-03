الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

هدى علي.. موهبة فنية لفتاة بدوية: أنامل تعزف على الورق

هدى علي
هدى علي

كان غريبًا أن تُعلن الفتاة البدوية عن موهبة بداخلها، والأكثر صعوبة أن تُمارس موهبتها في العلن، لكن هدى علي، ابنة مرسى مطروح، كانت حاضرة لتكتب اسمها بين اللاتي أبدعّن وظهرن من باطن القبيلة، لتُهدي الآخرين نورًا فنيًا يُداعب أنظارهم، من خلال رسوماتها الجميلة.
في المرحلة الإعدادية من دراستها، كانت «هدى» تكتشف الجوهرة التي بداخلها، وتُلامس أياديها الورق لترسم لوحات فنية كانت تتفوق بها على عدد سنوات عمرها.. أسرة هدى التي تنتمي لقبيلة العجارمة، كانت داعمة لابنتهم في خُطاها.. «كانوا دائمًا يرون بداخلي فنانة، ويدعمونني دائمًا، وعمي أيضًا فنان.. نشأت وسط عائلة تُحب الفن وتٌقدره أيًا كان نوعه» ـ تقول الفتاة.

رسوم هدى علي 


كبُرت الصغيرة، والتحقت بكلية التربية النوعية، وكانت وجهتها في قسم الفنون، وأصبحت لا تترك معرضًا فنيًا إلا وشاركت فيه، بحثًا عن تطوير موهبتها وتنميتها، لكنها تبحث عن المزيد.. تقول ابنة مطروح: أحلامي أن أطور دائمًا من نفسي في الرسم الزيتي الأكثر واقعية، وأحب أن أكمل رحلتي التعليمية في الدراسات العليا في نفس مجالي، ويكون لدي مشروعي الخاص الذي أعرض من خلاله أعمالي.

رسوم هدى علي


«من النادر أن تكون هناك فتاة بدوية في مجال الفن، لكن انفتاح عائلتي، ووجود فنانين من بينهم، جعلني أّكمل الطريق في تنمية موهبتي».. تقول «هدى» موضحة أنه أيضًا من القليل جدًا أن تختار فتاة بدوية مجال الرسم.
لوحات لمشاهد طبيعية، وأخرى لشخصيات عامة ونجوم الفن.. إبداعات كثيرة تحويها غرفة «هدى»، لتحوي في تفاصيل لوحاتها رسومًا حرصت من خلالها على دِقة التفاصيل بين خطوطها لتصنع مشاهدًا تهتم بما تُعبر عنه بداخلها.

 

 

رسوم هدى علي 
رسوم هدى علي 
رسوم هدى علي 
رسوم هدى علي 

 

رسوم هدى علي 
معرض مطروح فنانة كلية الفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

حقيقة تسجيل أول حالة لمتحور أوميكرون فى مصر

«الأرصاد» تحذر أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من طقس السبت

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

«بعد فيديو البنتلى».. الباز: عمر كمال وحمو بيكا متسولان ويسيئان لسمعة مصر

«خطأ هزلى».. الباز يكشف سبب سقوط طائرة f35 البريطانية فور إقلاعها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

عفاف السيد

الموالد.. طقوس واحتفالات من المعابد إلى المقامات

صفاء النجار

من يتألم أعمق يصمت أكثر فى ركن من المحطة

ماجد حبته

الانحطاط.. تاريخ هولندا وحاضرها

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

تسجيل 4 حالات جديدة بمتحور «أوميكرون» فى إسرائيل

فلسطين تدين قمع الاحتلال الوحشى للاعتصامات والمسيرات السلمية

سارة شريف تكتب: أرض التوتر