السيسى بعد لقائه بسيدة خلال جولة تفقدية: ستات مصر جدعان

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، خلال الجولة التفقدية لعدد من مشروعات الطرق الجديدة، على الاطمئنان على حال سيدة تصادف وجودها خلال جولته.

وقال الرئيس: "السلام عليكم يا حاجة، إزى صحتك"، لترد السيدة: "وعليكم السلام، الله يكفيك شر المرض، يا رب ينجيك ويكفيك شر الطريق، ربنا يخليك لينا، والله العظيم خليت البلد 100%".

وعلق الرئيس السيسى: "اللهم آمين، أنتم طمنونا عليكم، ده فضل الله وفضلكم، مش عايزة حاجة"، لترد السيدة: "عايزاك أحسن من أى حد، الحمد لله" ليعقب الرئيس: "شفت الستات المصريين جدعان إزاى".

كما سأل أحد الأطفال عن أمنيته، ليرد الطفل: "نفسى أطلع زيك"، ليعلق الرئيس: "أنت هتكون أحسن منى كمان".

وطلبت سيدة من الرئيس بتعيين ابنها.