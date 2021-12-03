الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البرهان»: الاتفاق السياسي الأخير كان بداية حقيقية للفترة الانتقالية في البلاد

البرهان
البرهان

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم، إن الاتفاق السياسي الأخير كان بداية حقيقية للفترة الانتقالية في البلاد.  

وأضاف «البرهان» في تصريحات للعربية، أن اختيار رئيس القضاء والنائب العام من اختصاص مجلس السيادة السوداني. 

وقال: «أوضحنا أننا سنمضي في الإصلاح منذ البداية، والوضع الانقلابي لا ينطبق على إجراءاتنا ولكنها عملية تصحيح». 

وتابع أن البعض يريد أن يجعل من المكون العسكري شماعة لفشل الكثيرين، ولم يتم إنجاز الكثير من مهام الفترة الانتقالية من قبل قوى سياسية. 

فيما أكد البرهان أن رفع حالة الطوارئ مرتبط باجتماع مع الحكومة والتنسيق مع مجلس الأمن والدفاع.  

فيما أوضح أنه يريد من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاستعانة بكفاءات مستقلة، مضيفا أن حمدوك له الحرية المطلقة في اختيار مساعديه. 

وقال: «نريد شراكة مع القوى السياسية للإعداد للمرحلة الانتقالية، واختيار رئيس القضاء والنائب العام من اختصاص مجلس السيادة».

وأكد البرهان أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع. 

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