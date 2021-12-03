الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعليم العاصمة: بدء إجراءات منع العاملين والجمهور من الدخول بدون تلقى لقاح كورونا

التربية والتعليم
التربية والتعليم

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العاملين أو المعلمين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا سرعة التطعيم لتجنب أي إجراء يؤثر على حالتهم الوظيفية.


وأكد اللواء خالد عبد العال محافط القاهرة، أنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصًا على الصحة العامة، انطلاقا من توجيهات الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأهمية وضرورة الالتزام  بقانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأشار إلى أن الدولة وفرت جميع إمكانياتها لتوفير اللقاح بالمجان حرصا على سلامة المواطنين، كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

تنفيذ إجراءات منع الدخول

من جانبه، أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بدء تنفيذ إجراءات منع الدخول للديوان والمدراس إلا بعد التحقق من بطاقة التلقيح من بداية ديسمبر، حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

جاء ذلك بعد التنبيه المشدد في الاجتماعات والمخاطبات وعبر مواقع التواصل المختلفة، وكذلك الاعلان والتنبيه على  جميع العاملين والمواطنين بعدم السماح لهم بدخول الدواوين المدراس والمنشآت التعليمية غير الحاملين لبطاقات التطعيم.

كما تم تعليق لافتات على أبواب المدراس عدم السماح بالدخول إلا بعد الحصول على شهادة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وسائل التواصل

والتزمت الـ33 إدارة تعليمية على مستوى القاهرة بالتعليمات، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105 و 153359105، ورقم الواتس 01553105105.

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