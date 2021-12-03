عامل دليفرى للرئيس: نفسى فى شقة وورشة.. والسيسى يرد: هنعمل لك كل حاجة حلوة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص.

خلال الجولة التقى الرئيس بأحد المواطنين، الذي أخبره بأنه عامل دليفري في صيدلية.

وسأل الرئيس السيسي، المواطن عن أحواله فأجابه أنه يعمل «دليفري» في صيدلية، ولديه ثلاثة أطفال ويعيش في شقة بالإيجار في منطقة الخصوص بإيجار 600 جنيه.

وقال المواطن للرئيس: «أنا نفسي أطمن على معاليك.. أقسم بالله وأنت بتخطب الخطبة وأنت وزير دفاع كنت باقعد أبكي بالدموع، وأنا الحمد لله بحمد ربنا».

بينما سأله الرئيس: «عايزني أعمل لك إيه؟»، فردّ عليه المواطن: «ما أقدرش أقول لك غير إني عايز أشوفك أحسن الناس»، ليرد الرئيس: «وأنا تحت أمرك»، فأجابه عامل الدليفري: «أنا أمنية حياتي ما أدفعش إيجار نفسي في شقة، وورشة أفتحها عشان ابني من المحلات اللي هي بتبقى تحت الكوبري دي، وأدفع إيجار زيي زي أي حد».

وأجابه الرئيس قائلًا: «إن شاء الله هنعمل لك كل حاجة حلوة، وخلي بالك من ولادك»، فرد المواطن: «ربنا يخليك وربنا يعينك علينا، ويسترك دايمًا، وربنا يحميك يا ريس».