الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار جزء من عقار غرب الإسكندرية

المصابة
المصابة

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق تسبب في إصابة سيدة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.
تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بسقوط سقف من العقار رقم 6 شارع الصحن وانتقل مسئولو الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع البلاغ.
وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق، كل طابق به شقة، مأهول بالسكان، وسقوط سقف حجرة بالطابق الأول، وخروج سكان الطوابق العليا قبل الانهيار.
أسفر الحادث عن إصابة إنعام أحمد حسن، 70 سنة، تقيم بمفردها بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، باشتباه كسر بالفخذ اليسرى وكدمات متفرقة، وجرى نقلها إلى المستشفى الأميري الجامعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

الاول تحقيق النيابة انهيار الأرض عقار حادث حماية

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