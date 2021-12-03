السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الرئيس الإنسان».. مواطنون يعلقون على لقاء السيسي بالأطفال والمواطنين

الرئيس خلال لقائه
الرئيس خلال لقائه بالأطفال

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، خلال جولته التفقدية لطلبات عدد من المواطنين، أثناء تفقده لسير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة/ السويس، وسيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مرورا بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، وسيصبح بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق القاهرة/ السويس خاصة عند مدينة الأمل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.

وظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصور وهو يصافح الأطفال ويداعبهم؛ ناظرًا إليهم بنظرات أب لأطفاله، الأمر الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المصريون صور الرئيس مع الأطفال، كما ظهر الرئيس أثناء جولته التفقدية وهو يستمع إلى عدد من المواطنين للعمل على حل مشكلاتهم المختلفة، كما أشار مواطنون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تواجده في إحدى الشوارع، وبادلهم الرئيس التحية الشديدة. 

وقال محمود إسماعيل، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: «حفظك الله ورعاك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ووفق رئيسها لما هو فيه الخير للعباد والبلاد».

فيما قال خيري محمد: «حبيب الملايين نصير الشعب»، بينما قال عماد ماجد: «الرئيس الإنسان ربنا يحفظك ويحميك وينصرك في مشروع تعميرك».

وقال مصطفى محمد: «حفظ الله القائد العظيم الزعيم العالمي حكيم العالم ابن مصر النقي التقى الوفي المخلص القدوة الحسنة رئيس كل المصريين حبيب الشعب المخلص لشعبه ووطنه المهتم بمستقبل ابناء شعبه وحياتهم ومعيشتهم كبير العائلة المصرية شعب وحكومة قائدهم العظيم الزعيم عبد الفتاح السيسي».

وقالت إنجي محمد: «ربنا يحفظك يا ريس ويعينك ويقوى عزيمتك وارادتك ويوفقك لعيشة كريمة لشعبكم وتنمية وتطوير للمستقبل ورفعة شان لبلدنا الحبيب مصر رفع الله شانك».

مصر لقاء السيسي مصريون مواقع التواصل اجتماع القاهرة الجديدة

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وائل لطفي

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