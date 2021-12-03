خبيرة تجميل تحلل صيحات التجميل لنجمات مهرجان القاهرة

شهدت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٣ والمقام بدار الأوبرا، تألق عدد كبير من النجمات العربيات، بتسريحات شعر جذابة ومكياج ناعم حيث اتبعن العديد من أساليب من المكياج الجذاب والمميز بألوانه المتنوعة مع تسريحات الشعر الراقية.

وفي السطور التالية، أوضحت البلوجر وخبيرة التجميل عليا محمود، أفضل صيحات التجميل التي اختارتها الكثير من نجمات مهرجان القاهرة السينمائي.

خبيرة التجميل عليا محمود

«الأيلاينر الجرافيك».. أكثر الصيحات استخدامًا بين النجمات

قالت خبيرة التجميل، إن من أكثر الصيحات التي اختارتها النجمات على السجادة الحمراء في المهرجان هي رسمة «الأيلاينر الجرافيك» وهو من أبرز صيحات موضة خريف وشتاء ٢٠٢١-٢٠٢٢ ويعكس مظهر جذاب لعيون النجمات.

وأضافت أن من أبرز النجمات التي اخترن ماكياج العيون الجرافيكي هي «درة» بحيث تعتمد رسمة الأيلاينر على الامتداد بشكل جرافيكي على طول الجفن العلوي بجانب ظلال العيون الهادئة، بالإضافة لاعتمادها على صيحة «كونتور الشفاه» البني وهي من أبرز اتجاهات المكياج لهذا الموسم.

«ظلال الجفون الدخاني».. اختيار أخر لنجمات المهرجان

كما اجتمع كثير من النجمات على اختيار ظلال الجفون الدخاني بالألوان الترابية أو اللون الأسود، فمن النجمات اللاتي اختارت ظلال الجفون الدخاني هي داليا البحيري، التي اعتمدت على ظلال الجفون الدخاني الأسود.

كما أن النجمة يسرا التي اختارت مكياج العيون الدخاني مع ظلال عيون فضية فوق العين برسمة أيلاينر ملكية وكلاسيكية وأحمر شفاه وردى غير لامع.

واعتمدت النجمة منى ذكي على اختيار مكياج العيون الدخانية بدرجات ترابية مثل البيج والأسود مع أحمر شفاه «نود لامع» يتناسب مع فستانها الأخضر.