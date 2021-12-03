الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

السيسى خلال تفقده مشروعات شبكة الطرق الجديدة: «نعوض الناس كويس»

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة/ السويس، والذي سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مرورًا بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذي سيصبح بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق القاهرة/ السويس خاصة عند مدينة الأمل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.

كما تفقد الرئيس أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلًا عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس.

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وائل لطفي

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