تكليف وزير التعليم العالى بتصريف أعمال وزارة الإعلام فى لبنان

أجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم، اتصالا هاتفياً بوزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، وطلبه منه تصريف الأعمال في وزارة الإعلام عقب استقالة جورج قرداحي.

وطلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي، تصريف الأعمال في وزارة الإعلام بعد استقالة جورج قرداحي.

وجاء في تغريدة على موقع رئاسة مجلس الوزراء اللبناني: «أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا بوزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي وطلب منه تصريف الأعمال في وزارة الإعلام في المرحلة الانتقالية بعد استقالة الوزير جورج قرداحي».

وأعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي استقالته من منصبه، واعتبر في مؤتمر صحفي ببيروت عقده اليوم أن الاستقالة فرصة لحل الأزمة التي تسببت بها تصريحاته بين لبنان ودول خليجية.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الجمعة، أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.