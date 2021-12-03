محافظ أسيوط يوجه بمتابعة تنفيذ مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالمتابعة المستمرة والدورية لمشروع تطوير نقاط ومسار رحلة العائلة المقدسة دون تقصير أو تهاون نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات الرحلة المقدسة سواء (الدير المحرق بالقوصية، ودير العذراء بدرنكة بمركز أسيوط) داخل نطاق المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن إحياء هذا المسار هو بمثابة تنمية حقيقية وحفاظًا على أرث إنساني ملكيته للإنسانية كما يسهم في الحراك السياحي الثقافي والاقتصادي لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع الهام للانتهاء منه للنهوض بالنشاط السياحي خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا المشروع الهام.

جانب من الاجتماع



جاء ذلك خلال لقاءه بعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بمحافظة أسيوط.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تعظيم الموارد لهيئة تنشيط السياحة واستغلال كافة الإمكانات المتاحة لديها والمناطق التابعة لها والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الهام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيراً إلى أهمية تنظيم رحلات داخلية وندوات لتنمية روح الانتماء الوطني ورفع الوعي لدى الشباب والنشء لتعريفهم بتاريخ وحاضر محافظتهم التي كانت ومازالت عاصمة الصعيد فضلاً عن تعزيز الوعي بين فئات المجتمع بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة والإسهام الذي يمكن أن يقدمه القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية.

جانب من الاجتماع

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".