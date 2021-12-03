رسامة شمامسة لكنيسة العذراء وأبي سيفين بعزبة النخل

ترأس الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين بعزبة النخل.

وعقب صلاة الصلح صلى الأنبا سيداروس صلوات رسامة ٦٥ من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس، بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.

ومن جهته، حذر الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس عزبة النخل، من التعامل مع خدمة تحت مُسمى (فرح وإفرح) والمسئول عنها، حيث أنها لا تتبع كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، ولا يجوز التعامل مع هذه الخدمة في أى شئون مالية أو عينية تحت أى مسمى.