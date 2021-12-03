الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

«بروح لطبيب نفسي».. أبرز تصريحات شيرين عبدالوهاب بعد انفصالها

شيرين
شيرين

أزمات متكررة تقع فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب التى اثارت الجدل في الساعات الأخيرة الماضية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر، بعدما ظهرت في حديث صحفي على صفحات مجلة جرس مع الإعلامية نضال الأحمدية وكشفت فيه عن انفصالها عن الفنان حسام حبيب.

يعتبر هذا الظهور الأول لشيرين بعد أزمة تسريب التسجيل الصوتي لوالد حسام حبيب يحرض فيه ابنه على اخذ اموالها وتركها في الشارع ـ على حد قوله.
وفي هذا السياق تقدم “الدستور” أبرز تصريحات الفنانة شيرين مع نضال الأحمدية عن أزمة طلاقها من حسام حبيب.

الطبيب النفسي:
قالت شيرين: مكنتش أتخيل إن هيجي يوم أتكلم معاكي كلام مش هقوله للدكتور بتاعي الطبيب النفسي دلوقتي زي الباطنة والجلدية اللي مبيعترفش إنه محتاج دكتور نفسي يتابعه يبقى مش فاهم مقداره في الدنيا، الإنسان بيتأثر لازم حد يلجمه زى الحصان، وأنا عندى دكاترة مش دكتور وعندى دكتور مصرى وحلو جدًا".

“كنت أتمنى اتجوز طبيب نفسي”

وقالت شيرين خلال اللقاء: كنت اتمنى اتجوز دكتور نفسي عشان يعالجني من الخذلان اللي بتعرض له كل شوية".

أنا رجعت خلاص:
قالت شيرين: "إنها انفصلت عن حسام حبيب وأنا رجعت خلاص وجاهزة ومش هخلي حاجة تعطلني تاني ابدا".

أنا حاليا حرة:
وقالت خلال التسجيل الصوتي عند الحديث لمجلة الجرس: انا حاليا حرة، كل خسارة وليها تمن أنا دلوقتي ببني شيرين جديدة مش محتلة ومش مستعبدة ولا هقبل أكون كده تاني".

ببني شيرين جديدة:
وقالت في الحوار الصوتي: "أنا حالياً ببنى شيرين جديدة وأنا عم بقوى مش عم بضعف والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى".

شيرين الفنانة شيرين عبد الوهاب ازمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب حسام حبيب حقيقة طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

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