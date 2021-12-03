الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بحضور وفد السفارة الكندية.. عروض مسرحية ورياضية للتوعية بالقضية السكانية بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد حازم عمر، نائب محافظ قنا، ووفد السفارة الكندية وصندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة لويس دوماس، سفير كندا في مصر، فعاليات مهرجان الفنون المجتمعية للتوعية بالقضايا السكانية بمركز شباب سيدي عبد الرحيم بمدينة قنا، بحضور فريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا.

شهد نائب المحافظ والوفد المرافق له عددا من الأنشطة الرياضية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول تنظيم الأسرة من قبل شبكة تثقيف الأقران، بالإضافة الى عرض مسرحي تفاعلي لفريق نواة كجزء من مهرجان الفنون المجتمعية "نواة للتغيير".  

كما ناقش محافظ قنا والوفد المرافق له مع شباب المتطوعين الجهود المبذولة لإشراك الشباب في القضايا التنموية، مؤكدين أن وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه تدعم أندية السكان بمراكز الشباب لاستضافة أنشطة توعوية مختلفة حول القضايا السكانية باستخدام أدوات مبتكرة مثل المسرح والغناء بهدف رفع الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وقضايا تخص تنظيم الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة والممارسات الضارة ضد الفتيات. 
من جانبه أكد نائب محافظ قنا على أهمية الأنشطة الرياضية والمسرح المجتمعي والفنون بشكل عام في التغيير الثقافي وزيادة وعي المجتمع بقضايا السكان وتعزيز قدرات الشباب من الجنسين في مجال الصحة الإنجابية والقضايا السكانية بشكل عام. 
وأضاف عمر أنه من الضروري زيادة وعى المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال، حيث إن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى.

وزارة على الدولة مجتمع الجنس مهرجان مستوى تنمية

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بحضور وفد السفارة الكندية.. عروض مسرحية ورياضية للتوعية بالقضية السكانية بقنا

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