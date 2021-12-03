قريبا «قربان لا يقبله الرب» جديد الشاعرة وئام أبو شادي

يصدر قريبا عن دار حابي للنشر والتوزيع والترجمة ديوان «قربان لا يقبله الرب» للشاعرة وئام أبو شادي، في 90 صفحة من القطع المتوسط.

تقول الشاعرة وئام أبو شادي لـ«الدستور» إن ديوان «قربان لا يقبله الرب» هو الديوان الثاني في مسيرتها الشعرية، ويأتي بعد ديوان «لا أحد مر من هنا» ويأتي الديوان متضمنا 45 قصيدة منها «شيئا على هذا الغرار ولا وقت لدي ومسافة حارة ونسيان وموسيقى وحيدة» والديوان مشغول بطرح ومناقشة أوجاع حب الوطن والسياسية في صبغة شعرية، ومهدى لشهيدة الوردة شيماء الصباغ.

وأشارت الشاعرة والروائية وئام أبو شادي إلى أن لديها بجانب الأعمال الشعرية 3 أعمال روائية وهي «كنت هنا ووطن الروح وأقوم الآن» وتعمل على إعادة طباعتهم طباعة ثانية.