السبت 04 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وفد صوفي دولي يزور الطريقة التجانية بالمغربلين (صور)

وفد إندونيسي يزور
وفد إندونيسي يزور الزاوية التجانية

كشفت الطريقة التجانية بالمغربلين، عن زيارة وفد صوفي دولي تابع للطريقة التجانية بدولة إندونيسيا لها، حيث تهدف الزيارة لمد جسور التعاون بين الزوايا الصوفية بإندونيسيا وقارة آسيا وبين الزوايا والطرق الصوفية في مصر.
وقالت الطريقة التجانية عبر صفحتها الرسمية: "استقبلت الزاوية التجانية بالمغربلين وفد إندونيسي دولي، ضم السيد أحمد فوزي التجاني من دولة إندونيسيا وكذلك الوفد المرافق له من طلبة الأزهر الشريف، على هامش زيارتة الرسمية لجمهورية مصر العربية والأزهر الشريف، ويآتي ذلك في إطار التعاون العلمي والدعوي بين المؤسسات الدينية الأندونيسية والمؤسسات الدينية والصوفية في مصر.

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واعتادت الزاوية التجانية بالمغربلين على إستقبال الكثيرين من رجالات العلم والفكر الصوفي، خاصة خلال الفترة الأخيرة، حيث تعتبر الزاوية التجانية من الزاوية ذات الفكر الإسلامي المعتدل.

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الزاوية التجانية

الجدير بالذكر أن الزاوية التجانية أسسها الشيخ أحمد التجاني، واسمه بالكامل أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد سالم التجاني، وأمه عائشة بنت محمد بن السنوسي المضاوي التجاني، رجل دين جزائري ومتصوف ومؤسس الطريقة التيجانية.

ولد سنة 1737م بقرية عين ماضي الحالية بولاية الأغواط الجزائرية وهي بلده ومقر أسلافه،وهو المؤسس الأول للطريقة التجانية الصوفية والزاوية التجانية ولا يزال مقامه وزاويته يزاران بعين ماضي إلى يومنا هذا.

قضى حياته في كل من: الجزائر، وموريتانيا، والسودان، والحجاز، وتونس، ومصر والمغرب، إلى أن توفي بمدينة فاس المغربية سنة 1815م بعد أن هاجر إليها بسبب استيائه من الحكم التركي في الجزائر.

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وأجبر "التجاني" على مغادرت مدينة عين ماضي بالجزائر  بعد مداهمتها من قبل قوات باي وهران العثماني سنة 1787م، وشد الرحال بعد ذلك إلى العاصمة العلمية لبلاد المغرب الإسلامي فاس العاصمة العلمية للدولة العلوية الشريفة، حيث أسست أول زاوية وانطلقت من فاس وصار لها أتباع في شمال أفريقيا، مصر، فلسطين،الشام، الحجاز، السودان “دارفور”، موريتانيا ، السنغال ونيجيريا.

 

وفد صوفي يزور الزاوية التجانية

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وائل لطفي

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