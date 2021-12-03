الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عامل قتل ابنته بسبب إقامتها علاقة غير شرعية وإنجاب طفل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط عامل، لاتهامه بقتل ابنته بسبب إقامتها علاقة غير شرعية مع شاب، وإنجابها منه طفلا بمنطقة الوراق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل فتاة نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض بمنطقة الوراق.

بإجراء التحريات تبين أن والد المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بسبب إقامتها علاقة غير شرعية مع شاب وإنجابها طفلا سفاحا.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

كيف يتحكم «السماسرة» في أسعار الدواجن بمصر؟

بعد مرور «أروين».. العاصفة القاتلة تشكل تحفة فنية نادرة فى بريطانيا

بحضور وفد السفارة الكندية.. عروض مسرحية ورياضية للتوعية بالقضية السكانية بقنا

ميجان تفشل ف استعادة شعبيتها بعد الكشف عن سلسلة أكاذيبها

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يحظر حركة طيران الـ«F 15».. ما السبب؟

«شبكة نطنز»: الموساد جنّد عملاء نوويين فى إيران دون علمهم