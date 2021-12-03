ضبط عامل قتل ابنته بسبب إقامتها علاقة غير شرعية وإنجاب طفل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط عامل، لاتهامه بقتل ابنته بسبب إقامتها علاقة غير شرعية مع شاب، وإنجابها منه طفلا بمنطقة الوراق، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل فتاة نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض بمنطقة الوراق.

بإجراء التحريات تبين أن والد المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بسبب إقامتها علاقة غير شرعية مع شاب وإنجابها طفلا سفاحا.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.